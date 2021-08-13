Felaket böyle gelmiş! ‘Allah’ım bu ne böyle?’

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise "Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Allah'ım bu ne böyle?" dedikleri duyuldu.

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Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor.

Kastamonu ve Sinop’ta şu ana kadar 38 kişi hayatını kaybederken kayıp başvuru sayısının da 100’ün üzerinde olduğu belirtildi. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken dehşetin yeni görüntüleri de ortaya çıkıyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı’nın taşma anının cep telefonu kamerasına yansıdı.

AĞAÇ VE KÜTÜKLER KÖPRÜYÜ TIKADI

Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.

Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü.

ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Bu arada selin geldiğini fark eden caddedekilerin sağa sola panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise ‘Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah’ım sen bizi koru’ dedikleri duyuldu.

MEHMETÇİK 545 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, sel bölgesi Kastamonu ve Sinop’ta şu ana kadar 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nce tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi” denildi.

Öte yandan Bozkurt’ta sele neden olan Ezine Çayı’nda ıslah çalışması başlatıldı. İş makineleriyle çay yatağında bulunan kütük ve ağaç parçaları temizlendi. Çayda temizlik çalışması sürüyor. DHA



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