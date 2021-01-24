Feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kuzey Ege’de, güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 50 ile 75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Lodos fırtınasının, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından yapılan açıklamada; yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe’den ise, saat 09.00 ve 15.00’deki feribot seferleri iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada hattında ise, Bozcaada’dan saat 07.15 ve 11.00, Geyikli’den ise saat 08.00 ve 14.00 seferler yapılmayacak. Bu hattaki planlı diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağı gün içinde netlik kazanacak. DHA