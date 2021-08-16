Festival iptal edildi, kaynağı afet bölgelerine gönderilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yangın ve sel felaketleri nedeniyle 16-19 Eylül tarihlerinde yapılacak Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroANTEP) iptal edildiğini duyurarak, festivale ayrılan kaynağın ise afet bölgeleri için oluşturulan fona aktarılacağını açıkladı. STK ve belediyeler de afet bölgelerine ayni, nakdi yardım yapılacağı yolunda açıklamalarda bulundu.

AHMET KAYA

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan basın toplantısında, bu yıl 4'üncüsü düzenlenmesi planlanan GastroANTEP'in yaşanan afetler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Şahin, afetle mücadelede ve afet sonrasında yaraların sarılması için daha öncesinde destek kararları alındığını hatırlatarak, GastroANTEP için ayrılan maddi kaynağın afet bölgeleri için oluşturulan yardım fonuna aktarılacağını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek'in de katıldığı basın toplantısında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Biz sanayi kentiyiz. Sanayide de çok sayıda üretilen ürünlerimiz var. Sanayicimizden, hayırseverimizden ayni yardımları da AFAD İl Müdürlüğü'müz alacak. Bunları da hangi ilde ihtiyaç varsa o ildeki AFAD ekipleriyle koordineli çalışılıp yardımlar yerine ulaşacak. Burada odalarımızın, yerel yönetimlerimizin, Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin çok önemli katkıları var” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, küresel ısınmayla birlikte dünyanın her noktasında bu tür afetlerle karşı karşıya kalındığını ayni ve nakdi yardımlarla da yardımların devamlı kılınacağını söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, kurum olarak ellerinden gelen bütün yardımı yaptıklarını söyledi, üyelerden ayni ve maddi yardım şeklinde destek isteğini iletti.