Festivaller yapan AKP’li belediyeden hayvan barınağına corona yasağı

AKP’li Elazığ Belediyesi, corona virüsü salgınını bahane ederek belediyeye bağlı hayvan barınağını ziyaretçilere kapattı. AKP'li belediye geçtiğimiz aylarda Salçalı Köfte Festivali ve Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali yapmıştı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi'nin corona virüsü salgınını gerekçe göstererek belediyeye bağlı Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaretçilere kapatması tepki çekti. Duruma tepki gösteren hayvan hakları savunucusu ve veteriner hekim Türkan Ceylan, ”Bilimsellikten uzak vicdan yoksunu bu karar kabul edilemez” dedi.

CORONA VİRÜS GEREKÇESİYLE ZİYARETLER YASAKLANDI

AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından alınan yasaklama kararında, “Türkiye genelinde Covid-19 virüsüne karşı uygulanan tedbirler kapsamında Zoonoz bir salgın olması nedeniyle, Elazığ Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ikinci bir emre kadar ziyaretçilere kapalıdır” denildi.

FESTİVALLERE İZİN VAR BARINAĞA ZİYARETE İZİN YOK!

Corona virüsü salgınını gerekçe göstererek hayvan barınağını ikinci bir emre kadar ziyaretçilere kapatan AKP Elazığ belediyesi geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve üç gün süren Salçalı Köfte festivali organizasyonu yaparak konserler düzenlemişti. Yine belediye tarafından Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali düzenlenerek binlerce insanı bir araya getirmişti.

“ORADAKİ HAYVANLARIN DURUMU HAKKINDA ÇOK ENDİŞELİYİZ”

AKP'li Elazığ Belediyesinin hayvan barınağına girişleri yasaklamasını kabul edilemez olduğunu belirten hayvan hakları savunucusu ve veteriner hekim Türkan Ceylan, şunları söyledi:

“Elazığ belediyesi covid-19 nedeniyle barınağa girişleri yasaklamış durumda. Ama covid-19'un hayvanlardan herhangi bir bulaş söz konusu değildir. Bilimsellikten uzak vicdan yoksunu bu karar kabul edilemez. Covid-19 öncesi de barınak ziyarete kapalı ve davamızda 2. Keşif raporunda da var. Bizi yöneten konumdaki insanların bu kadar bilgisiz ve bilimden uzak olmasına inanamıyorum.

Bu insanları çevresinde uyaracak kimseleri de mi yok? Barınak halkın vergileriyle yapılmış bir hizmet yeridir. Oraya halkı alamayacak kadar ne oluyor o barınakta? Barınaklar hapishane değildir ki hapishanelerin bir görüş günü vardır. Elazığ barınağında bu bile yok. Şehirde bir tane hayvan yok, nerde bu hayvanlar? Ne suçları var ki hapis ediyorsunuz bu masumları. Oysa yasa kısırlaştır, aşıla, küpele ve yaşadığı yere geri bırak diyor.

Ama bu konuda kanun tanımayan Elazığ belediyesi, savcılığın bilirkişi raporlarında dediği gibi adeta bir hayvan soykırımı yapıyor ve bunu saklamak için de barınağa kimseyi almıyor. Oradaki hayvanların durumu hakkında çok endişeliyiz. Bakanlıkla temaslarımız sürüyor. Şuan Elazığ belediyesi kanunsuzca orayı görüşü olmayan bir hapishaneye çevirmiş durumdadır. Modifiye araç festivali yaparken covid neredeydi, salçalı köfte festivalinde covid-19 neredeydi?”