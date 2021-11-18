FETÖ elebaşının yeğeninin itirafları sürüyor

Hakim karşısına çıkan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, "Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın 'Gülen' olması dedi. Ev ağabeyliğini yaptığını ve bir kod adı olduğunu da itiraf etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen’in yargılanmasına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada soyadı ‘Gülen’ olduğu için insanların kendisinden çekindiğini söyleyen sanık, Aksaray Üniversitesi'nde okurken ev ağabeyliğini yaptığını itiraf etti:

KOD ADIM ‘OSMAN’DI

– O dönemde ‘Osman' kod adını kullandım, çünkü insanlar benden çekiniyordu. Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın ‘Gülen' olmasıydı. Örgütün hiçbir hiyerarşik yapısında yer almadım. Öğrenciyken örgüt içerisindeki kişiler eve gelir, öğrencilerin fotoğraflarını ve bilgilerini alıp ‘green card' başvurusu yaparlardı. Benim adıma kimse başvuru yapmadı, benim zaten başvurum vardı.

ABD’DE BİLGİSAYAR TAMİRCİLİĞİ YAPTIM

ABD'de 5 yıl kaldıktan sonra evlenmek için Kenya'yı tercih ettiğini belirten Selahaddin Gülen, şunları söyledi:

– Aksaray'daki üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ABD'ye ablamın yanına gittim. 2015-2020 yılları arasında orada kaldım. Kaldığım süre zarfında bilgisayar tamirciliği yaptım. 2018 yılından sonra amcam Fetullah Gülen'in ziyaretlerine gittim ve bazı sohbetlere katıldım.

EVLİLİK İŞLERİ KENYA’DA DAHA KOLAYDI

– 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra Kenya'ya gittim. Orada 7 ay kaldım. Evlilik işleri Kenya'da daha kolaydı, eşimle de orada evlendik. Sonra Interpol tarafından arandığım için beni gözaltına aldılar ve Türkiye'ye getirildim.

200 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİM

– Örgütte hiçbir yöneticilik görevim olmadı. Zaten ilk ifademde bunları anlattım ve 200 kişiyi teşhis ettim. Yaptığım bu işlerin suç olduğunu bilmiyordum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianamede söylendiği gibi örgüt yöneticiliği yapmadım. Yurt dışında kaçak olarak değil Türk pasaportumu kullanarak yaşadım, Kenya'ya da bu pasaportla gittim. Soyadımdan dolayı çok hakaret gördüm fakat ben tüm bildiklerimi anlattım. Adli kontrol şartları uygulanarak tahliyemi talep ediyorum.

Duruşma dosyasındaki eksiklerin giderilmesine karar veren mahkeme, Gülen'in tutukluluk haline hükmederek duruşmayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi.

İlginizi Çekebilir Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı oldu