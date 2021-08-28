FETÖ’cüler Bodrum’da tekne ile kaçarken yakalandı

FETÖ’den ihraç edilmiş 6 eski asker, Bodrum'da tekne ile Yunan adalarına kaçarken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan ordudan ihraç 6 eski askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı.

Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 eski askeri personel gözaltına alındı.

BİR YÜZBAŞI, İKİ TEĞMEN ÜÇ ASTSUBAY

Operasyonda, O.Ş (Yüzbaşı), E.U (Teğmen), H.A (Teğmen), N.I (Astsubay), G.A (Astsubay) ve G.A (Astsubay) isimli şüpheliler FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındılar. Bodrum KOM Grup Amirliğince gerekli işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilecekler. İHA

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