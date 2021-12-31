FETÖ’nün ’15 Temmuz’u yapanlar başka grup’ yalanı

Konya’da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda polisin gözaltına aldığı 14 kişiden 12'si 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanıp serbest bırakıldı. Şüpheliler, örgütün '15 Temmuz darbe girişimini yapanlar başka grup' yalanıyla üye kazanmaya devam ettiğini öne sürdü.

Müslüm EVCİ

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında halen memur olan 2 kişi ile 12 eski askeri öğrencinin kimliği belirlendi.

Haklarında çıkan yakalama kararının ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyip 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 12’si de etkin pişmanlık yasasından faydalanıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PLAYSTATION HEDİYESİYLE ÖRGÜT ÜYESİ KAZANMIŞLAR

Etkin pişmanlık yasasından faydalanan şüphelilerin ifadeleri, örgüte nasıl militan kazandırıldığını ortaya çıkardı. Örgütün sözde yöneticilerinin, ilköğretim çağındaki öğrencilere Playstation, bilgisayar ve benzeri oyunlar hediye ederek yakınlaştıkları, ardından halı saha maçları, piknik, yemek, gezi ve sinema gibi sosyal etkinliklerde de örgüt hakkında iyi şeyler anlatıp, öğrencileri dini duygularla kandırıp ikna ederek örgüte kazandıkları öne sürüldü.

Yine ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere para verip yardım yaparak minnet borcu oluşturdukları belirtildi. Örgütün sözde yöneticilerinin yine öğrencilere ’15 Temmuz darbe girişimini yapanlar başka grup’ yalanıyla yeni üye kazanmaya devam ettiğini, ayrılanları da yeniden geri dönmelerine ikna ettiklerini öne sürüldü.

Örgüt yöneticilerinin, askeri öğrenci olmayan çocukları da sahte raporlar düzenleyerek askeri okullara girmelerini sağladıkları iddia edildi.