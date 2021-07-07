FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olan FETÖ’cü isimleri yakalamak için yaptıkları çalışmada bazı şüphelilerin örgütün saklanmak için kullandıkları evlerde saklandıklarını tespit etti. Araştırmalarda, polisin peşinde olduğu 23 şüphelinin saklandığı ve FETÖ’nün gaybubet evi olarak adlandırdığı 23 adres belirlendi.

Araştırmaların ardından, belirlenen adreslere özel harekat polisi eşliğinde operasyon düzenlendi. Baskında 19 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, FETÖ’nün askeriye ve emniyete sızdırdığı isimlerle öğretmnelerin de bulunduğu belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve bir miktar para bulunduğu belirtildi.