FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

İzmir’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün gaybubet evleri olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik operasyonda aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

31 ZANLI GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyon kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, bölge talebe mesulleri, 1 ihraç emniyet müdürü, 1 ihraç komiser ve 1 emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.