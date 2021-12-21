FETÖ’nün mahrem yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada 6’sı ‘mahrem imam’, 6’sı görevde, 4’ü ihraç, 1’i emekli subay, 1’i görevde, 3’ü ihraç, 2’si emekli astsubay, 3’ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 26 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı tespit edildi.

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. 26 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN 17’Sİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan eşzamanlı operasyonlarda şüphelilerden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DHA

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