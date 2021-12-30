FETÖ’nün Meksika imamına istenen ceza belli oldu

MİT operasyonuyla Kamboçya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca’nın, ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ ve ‘uluslararası casusluk’ suçlarından yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcılık, Karaca, hakkında ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 15 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis istedi, ‘uluslararası casusluk’ suçundan ise beraat talep etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Terör örgütü FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca, 14 Ekim 2019 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kamboçya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Osman Karaca hakkında, ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' ve ‘uluslararası casusluk' suçlarından toplamda 16 yıldan 26 buçuk yıla kadar hapis istenmişti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Karaca hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

1 SUÇTAN 22 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ, 1 SUÇTAN İSE BERAATI İSTEDİ

Açıklanan mütalaada Karaca'nın, ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 15 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, Karaca'nın, ‘uluslararası casusluk' suçundan ise beraatı talep edildi.

TAHLİYE TALEP ETTİ

Osman Karaca ile avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep ettiler. Karaca ayrıca, 25 Ekim 2019 tarihinden bu yana tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Osman Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, , mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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