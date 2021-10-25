FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen hepsi ihraç edilmiş olan ve aralarında bir Tuğgeneralin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT'in (Milli istihbarat teşkilatı) araştırmaları sonucu, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan kişilerle operasyonel hat kullanarak iletişime geçtikleri veya büfe-sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak aranan, TSK'nın üst düzey rütbelilerinin de aralarında olduğu 18 kişi tespit edildi.

ARALARINDA TUĞGENERAL'İN DE OLDUĞU 18 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Araştırmalar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli meslekten ihraç edilen bir Albay, bir Yarbay, bir Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, bir Astsubay, 2 Uzman Jandarma, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli ve meslekten ihraç bir Yarbay, Deniz kuvvetleri Komutanlığında görevli meslekten ihraç edilmiş bir Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli meslekten ihraç bir Tuğgeneral ve bir Yüzbaşı olmak üzere toplamda 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.