Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA Vakfı topladığı bağışları ne yapıyor?

Orman yangınlarıyla birlikte yüz binlerce ağaç yandı kül oldu. Şimdi buralarda yeniden fidan ekilme vakti gelecek. Peki bu fidanları kim ekiyor? Türkiye’nin en büyük vakıflarından TEMA’ya binlerce kişi bağış yapıyor ancak vakıf bu paraları nasıl kullanıyor? Bağışlar, Orman Genel Müdürlüğü’ne neden veriliyor? Sonrasında ağaçların dikilip dikilmediğini kim kontrol ediyor? Alişer Delek’in konuğu, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç…

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