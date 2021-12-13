Fiyatlar arttı, sahtekarlar gözünü çiftçiye dikti

Gübre fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarlar Manisa’da, piyasa değeri 1.5 milyon lirayı bulan 59 ton sahte gübreyi sahaya sürmeye çalıştı. Jandarmanın operasyonuyla sahte gübreler ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.

İlker KILIÇASLAN

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Gübre sektörünün hareketlenmesi ile birlikte Manisa'da sahte gübrelerin satıldığı tespit edildi. Piyasaya sahte gübre süren kişilere yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde operasyon düzenlendi.

Alınan istihbaratla birlikte Ahmetli'de sahte gübre yüklü olduğu kamyon ve bir adet kamyonet durduruldu. İki araçta yapılan aramada ünlü gübre markalarının isimlerinin yazılı olduğu sahte gübre çuvalları ele geçirildi. Operasyonda 26 ton gübre ele geçirildi 2 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesindeki bir depoya da baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 33 ton sahte gübre olduğu tespit edildi.

İkinci operasyonda da 3 kişi yakalandı. Ele geçirilen sahte gübrelerin piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden A.D., Ş.Ö., M.Y., E.Ö, ve H.K. gözaltına alınırken bir diğer şüpheli İ.Ö'nün aranmasını devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.