Fotoğrafı gösteren Ağbaba: İşte bunun adı militanlıktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya il binasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağbaba, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Gaziantep Üniversitesi ziyaretinde rektörlük koltuğuna oturmasına tepki göstererek, “İşte militanlık ne diye soran olursa militanlık budur. Bir rektör kendi makamını bir siyasiye teslim edemez hatta hiç kimseye teslim edemez” ifadelerini kullandı.

“VİRÜS BARO GENEL KURULLARINDAN BULAŞIYOR AMA AKP KONGRELERİNDE BULAŞMIYOR”

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve herkesin büyük bir sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Ağbaba, şunları söyledi;

*“Türkiye'de siyaset yapan, Türkiye'yi yönetenlerin büyük bir sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak bir araya gelmeleri ve toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız' diyor.

*Kime diyor, bize demediği kesin. Kongre yapıyorlar ne sosyal mesafe ne de bir tedbir var. AKP dışında hiç kimse genel kurul, toplantı yapamıyor. Pandemi nedeniyle baroların genel kurulları ertelendi.

*Sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının tamamının kongreleri ertelendi. Bu virüs, baro genel kurullarından bulaşıyor ama AKP kongrelerinde bulaşmıyor. 30 Ağustos törenlerinde, Anıtkabir'de Atatürk'ü anmada, 29 Ekim'de bulaşıyor ama AKP kongrelerinde bulaşmıyor.

“İŞTE BUNA MİLİTANLIK DENİR”

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Gaziantep Üniversitesi ziyaretinde rektörlük makamına oturmasına tepki gösteren Ağbaba şunları söyledi;

*Militan örneği Malatya'da da çok var biliyorsunuz. Militanın olmadığı bir yer yok. Değerli arkadaşlar AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Gaziantep Üniversitesi’ni ziyaret ediyor ve rektörün koltuğuna oturuyor, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın yanında hazırolda ayakta bekliyor. İşte militanlık ne diye soran olursa militanlık budur.

*Bir rektör kendi makamını bir siyasiye teslim edemez hatta hiç kimseye teslim edemez. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş üniversitenin sahibi gibi orada oturuyor bunun adı militanlıktır ve böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir.

*Arif Özaydın'ın da düştüğü durumdan utanması lazım. Bırakın rektörlüğü üniversite hoca bile olmaz bu adamdan. Böyle birini rektör yapmışlar.

“BUNUN SONUÇLARI HEPİMİZ İÇİN AĞIR OLUR”

Anayasa Mahkemesi’nin eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının gerekçesine ilişkin de konuşan Ağbaba sözlerine şöyle devam etti:

*Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir yazı yazdı ve Enis Berberoğlu kararının uygulanmasını istedi. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması, cezaevine atılması, hakkında mahkeme kararının verilmesinin tamamı hukuksuzdur.

*Hak ihlalinin ortadan kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük vazifesidir, görevidir. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerle kararı TBMM'ye göndermiştir. TBMM Başkanı Mustafa Şentop diyor ki '14.Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı okusun' diyor.

*Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi üyeleri de tamamı bunların atadıklarından oluşuyor. Buna direnmek, Türkiye'de anayasa sisteminin işleyişini yok saymak, ortadan kaldırmaktır. Bunun sonuçları hepimiz için ağır olur. TBMM'nin görevi bu kararı uygulamaktır.

“POLİS, İNSANLARIN ÜZERİNE ARABA SÜRÜYOR ONU GÖREN YOK”

Milletvekili Ağbaba, Boğaziçi Üniversitesi olayları ile ilgili ise şunları kaydetti:

*Boğaziçi'ni herkes izliyor. Boğaziçi'ndeki öğrencilere ‘terörist' diyorlar. Boğaziçi Üniversitesi, hiç kuşkusuz Türkiye'nin en seçkin ve en yüksek puanla girilen üniversitedir. Herkesin görevi Türkiye'nin en seçkin üniversitesini gözü gibi korumaktır.

*O üniversitede okuyan öğrencilerimizi siyasi görüşümüz ne olursa olsun gözümüz gibi korumalıyız. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biridir, hepimizin sahip çıkması gerekiyor.

*Mesele nereden kaynaklanıyor; Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yapmamış, liyakati olmayan birinin rektör olarak atanmasıyla başlıyor. Üniversite içerisinde her gün eylemler oluyor, kimse duymuyor, kamuoyunun haberi yok ama bir gece polis araçları üniversiteye gönderiliyor ve hiç olay olmayan üniversitede olaylar yaşanıyor.

*Polis, üniversitenin içerisine girerek öğrencileri tutuklamaya çalışıyor. Ben polislere bir şey demiyorum ama bu emirleri verenler, hukuksuz olarak bunu vermişlerdir ve bunun bedelini bir gün hiç kuşkusuz ödeyeceklerdir. Bir ay önce Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklanmıştı, o öğrencilere Sayın Erdoğan ve Soylu, ‘Bunlar terörist, DHKP-C üyesi' demişti. O zaman bir tane tutuklu insan var mıydı? Hepsi serbest bırakıldı.

*Polis, insanların üzerine araba sürüyor onu gören yok, polise iki tekme atan öğrenciyi göstermeye çalışıyorlar. Biz, hükümetin bilerek tahrik ve provoke ettiği olaylara karşı herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkını arayan herkesin yanındayız, herkesle dayanışma içerisindeyiz.

“TÜRKİYE'NİN BAŞINA İŞ AÇTILAR”

Türkiye'de son günlerde ‘Anayasa değişikliği' tartışmalarının olduğuna dikkat çeken Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Anayasa değişikliği tartışması var, ‘Anayasa yapacağız' diyor. Nereden çıktı, eniştem beni niye öptü? Biz, ‘Bu bir darbe anayasasıdır ve değiştirilmesi lazım' diyorduk. Bunlar ne zaman anayasa değiştirdiyse, Türkiye'nin başına iş açtılar. 12 Eylül 2010'da anayasayı değiştirdiler, 15 Temmuz darbesi oldu.

*15 Temmuz darbesinin en önemli sebebi 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği ve referandumudur. 16 Nisan 2017'de referanduma gidildi ve anayasa değişikliği oldu, şimdi ‘tekrar değiştireceğiz' diyor. Herkesi davet ediyor, ‘herkes olsun' diyor. Bir de, ‘Cumhur İttifakı'yla yapacağız' diyor. Cumhur İttifakı ile yapacaksan işin gücün rast gelsin, yolun açık olsun. Anayasa, toplumsal uzlaşma metinleridir.

*Anayasa, ben yaptım' demekle olmaz. Anayasa, 1980'de yüzde 92 oy ile kabul edildi, ne oldu anayasayı yapanların tabutunu omuzlayacak dördüncü kişiyi bulamadılar.

*Cumhuriyet Halk Partisi'ne her gün hakaret edip, ‘terörist' diyor. Anayasa yapacaksan sadece mecliste bulunan partiler değil, mecliste bulunmayan siyasi partilerde dahil toplumun bütün kesimlerini bir araya getirerek anayasa yapabilirsin. Şimdi yapabilir misin, yapamazsın çünkü en az yüzde 50'yi ‘düşman', ‘terörist olarak gören birisin sen.