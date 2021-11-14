Freni boşalan kamyon önüne ne gelirse biçti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kamyon, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaza, Keçiören ilçesi Bademlik Mahallesi Bölük Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BJ 5025 plakalı kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıktı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Sürücüsünün araçtan atladığı kamyon, hızlanarak park halindeki 4 otomobil ile 1 minibüse çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.

Mahalleli büyük panik yaşarken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Savaş alanına dönen mahallede hasar tespit çalışması başlatıldı. DHA

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