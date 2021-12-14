Fuhuş baronuna dördüncü operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında ‘fuhuş baronu’ olarak bilinen Hakan A.’nın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 33 mağdur kadın kurtarıldı. Hakan A., kurduğu masaj salonlarında kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir çetenin lideri olduğu gerekçesiyle daha önce 3 ayrı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Habip ATAM

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Operasyon, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirdi. Polis ekipleri, özellikle masaj salonu adı altında kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir yapıyı belirleyince harekete geçti.

Yaklaşık 6 ay önce başlatılan takipte 15 şüpheli tespit edildi. Araştırmaların ardından şüphelilerin yakalaması için önceki gün harekete geçildi.

Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Kağıthane, Esenyurt, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ile Aydın, İzmir ve Kilis'te 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Eş zamanlı gerçekleşen baskında fuhuş çetesi lideri olduğu öne sürülen ve fuhuş baronu olarak bilinen Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ile 11'i yabancı uyruklu 33 mağdur kadın kurtarıldı. Ahlak Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan ev aramalarında çok sayıda cep telefonu sim kartı ve müşteri kayıtlarının olduğu not defterleri ile birlikte 20 bin liraya yakın para ele geçirildiği öğrenildi.

DÖRDÜNCÜ OPERASYON

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan A.'ya daha önce 3 kez operasyon düzenlenmişti. 2012'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile yakalanmıştı. ‘Fuhuş baronu' olarak anılan Hakan A., 2017'de düzenlenen baskında da yakalanmış, özellikle Şişli ve Kadıköy'de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı öne sürülmüştü. Hakan A.'nın lüks semtlerde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığına da tedbir konulmuştu.

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