‘Gaybubet evleri’ne baskın: Telefonları camdan attılar

Bursa'da firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile firari FETÖ mensuplarının saklandığı tespit edilen ve ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik Bursa il merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında FETÖ’nün sözde eyalet talebe mesulü, Orhangazi ilçe imam yardımcısı, bölge talebe mesulü, büyük bölge talebe mesulü ve örgüt yurt müdürünün bulunduğu 7 firari şüphelisi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyale ve sahte kimliğe el konuldu. Operasyon sırasında şüphelilerden bazılarının cep telefonunu camdan attığı ve telefonlarını sıfırlamaya çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden emniyetteki sorgusu tamamlanıp adliyeye sevk edilen 6’sı tutuklanırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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