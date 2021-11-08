Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi:

– 37,5 kilometrelik metro hattımız, kent merkezi ile güzergah üzerindeki ilçeleri, mahalleleri ve havalimanına olan yoğun trafik akışının yükünü önemli oranda azaltacak, hem vatandaşlarımıza hem de yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracaktır. İstanbul ile birlikte, ülke genelindeki 12 şehrimizde, halkımızın hizmetinde olan raylı sistem hatlarımızın toplam uzunluğu 811,5 kilometreye ulaştı.

– Bu hatların 312 kilometresi, bakanlığımız tarafından inşa edilerek milletimizin hizmetine sunuldu. Bu hatlarımızın yanı sıra Bakanlık olarak inşasını sürdürdüğümüz 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğu, 185 kilometreyi buluyor. İstanbul'da bakanlığımız tarafından yaptığımız ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğu ise, 80 kilometre. Daha da önemlisi, güzel İstanbul'da hâlen canla başla yürüttüğümüz 7 ayrı büyük raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir.

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