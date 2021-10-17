Gaz pedalı takılı kalan otomobil turistlerin arasına daldı

İstanbul Taksim'de otel müşterisinin aracını park etmek için teslim alan valenin kullandığı otomobilin gaz pedalı takılı kalarak, sokak içerisindeki 2 turiste çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bir binanın duvarına çarparak durabildi.

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Beyoğlu Kazancı Yokuşu’nda bir sürücü saat 19.00 sıralarında aracını park etmesi için otelin valesine teslim etti. İddiaya göre, otel çalışanının kullandığı aracın gaz pedalı takılı kaldı. Kontrolden çıkan otomobil, sokak içerisinde bulunan 2 kadın turiste çarptı.

Kaza sonrası kaldırıma çıkarak savrulan otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TURİSTLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri kazada 1’i ağır olmak üzere iki yaralı turisti ilk müdahalelerinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırdı.

Aracın çarparak durabildiği duvarda bulunan doğalgaz kutusunda çatlama meydana geldi. Olay yerine tedbir amaçlı İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekipler gaz akışını keserek kutuda meydana gelen zararı onardı. Otel çalışanı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)