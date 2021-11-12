Haberler - Gündem

Gazeteci Mine Kırıkkanat’a saldırı

İstanbul Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darp edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Gazeteci Mine Kırıkkanat’a saldırı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı.

Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat’a önce kadın turist saldırdı.

ERKEK TURİST TOKAT ATTI

Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat’a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi.

Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

İki kadına dehşeti yaşattılar! Önce taciz, sonra tekme tokat dayak İlginizi Çekebilir İki kadına dehşeti yaşattılar! Önce taciz, sonra tekme tokat dayak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bebek Birleşik Arap Emirlikleri Darp Esenyurt istanbul Kadıköy Kadın Polis saldırı taciz Tokat