Gazeteciler Marmaris’te buluştu: Anadolu basını bitiyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Türkiye'deki 60 şehirden 400’e yakın gazetecinin katıldığı “Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı” başladı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 6 yıl önce bin 800 olan resmi ilan alabilen gazete sayısının 900’e düştüğünü söyledi. Karaca, “Anadolu basını yok oluyor. Ancak bu sorunu duyması gereken İletişim Başkanlığı adeta yok. Kulakları duymuyor, gözleri görmüyor” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Cumhuriyet Halk Partisi ve Muğla'nın Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı Marmaris'teki bir otelde başladı.

Türkiye’deki 60 şehirden 400'e yakın gazetecinin katıldığı çalıştayda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 6 yıl önce bin 800 olan resmi ilan alabilen gazete sayısının 900'e düştüğünü söyledi.

Karaca, “Anadolu basını yok oluyor. Ancak bu sorunu duyması gereken İletişim Başkanlığı adeta yok. Kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Defalarca randevu istedik. Maalesef hiçbir meslek örgütlerine randevu dahi vermiyorlar” dedi.

Çalıştaya, CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye başkan yardımcıları ve gazeteciler katıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN KULAKLARI DUYMUYOR, GÖZLERİ GÖRMÜYOR

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

“Anadolu Basını yok oluyor. Ancak bu sorunu duyması gereken İletişim Başkanlığı adeta yok. Kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Defalarca randevu istedik. Maalesef hiçbir meslek örgütlerine randevu dahi vermiyorlar. İnsanların basın kartları değiştirilmiyor. Yeni müracaat edenler ise 3 yılda kartlarını alamıyor. Meslek örgütü başkanlarının kartları hiçbir gerekçe göstermeden değiştiriliyor. Son 6 yıla baktığımız zaman bin 800 olan resmi ilan gazete sayısı bu gün itibari ile 900'e düştü. Anadolu'dan bakıyoruz 100 civarındaki uydu televizyonu 50'ye düştü. Anadolu'da sorunlar gerçekten çok büyük”

GAZETECİLER ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞTIRILIYOR



Şu anda Anadolu'da asgari ücret alan gazeteci sayısının yüzde 50 bile olmadığını vurgulayan Karaca, “Bizim meclise sunduğumuz önerilerimiz vardı. Bu da yerel gazete çalışanlarımızın maaşlarının iyileştirilmesi. Yani gazete ve televizyon sahibi çaresiz. Bir internet furyası devam ediyor. İnternet yasasının çıkarılmaması için büyük çaba sarf ediliyor. Bu konuda yasanın çıkması için CHP milletvekilleri çok önerge verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu basınının yok olması için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Meslektaşlarımız ve meslek örgütlerimiz bu zor süreçte birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Hep birlikte, birlik içine sorunlarımızı çözmemiz lazım. Anadolu basını bitiyor. Marmaris'ten çağrımdır. Bu toplantıyı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu organizasyonu sağlayan Milletvekilimiz Atilla Sertel'e, Tuncay Özkan'a ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştay’da konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Unutulmamalıdır ki gazeteciler dönemlerinin tanığıdır ve tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla gazeteciliğin suç olmadığını söylüyoruz. Gazetecilik halkın haber alma hakkına hizmet eden saygın bir meslektir. Bütün bu güç koşullara rağmen hala ayaktadır ve ayakta kalmaya da devam edecektir” dedi.

CAN GÜLERYÜZLÜ: MEDYA SERMAYESİ SİL BAŞTAN YENİDEN ELE ALINMALI

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü, hükümetin, Türkiye'de medya gücünün yüzde 90'dan fazlasına sahip Demirören, Turkuaz, Doğuş, Albayrak ve İhlas gibi sermaye gruplarının basın faaliyetini köprü olarak kullandığının ortada olduğunu söyledi. Güleryüzlü, “Yapılan algı operasyonları ile iktidarın yanında ve halkın karşısında yayınlarını sürdürüyor. Türkiye'de medya sermayesi sil baştan yeniden ele alınmalı. Medyada faaliyet gösterenler devlet ihalelerine katılmamalı. Bir diğer sorunumuz örgütlenme sorunudur. Gazetecilerin örgütsüzleştirilmesi bugünlerde had safhaya gelmiştir. Basın iş kolu yasal zorunluluk haline getirilmelidir” diye konuştu.

DİLEK GAPPİ: SORUNLARIMIZI YİNE KENDİ GÜCÜMÜZLE ÇÖZECEĞİZ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Gazeteciler olarak sorunlarımızı biliyorsak, sorunlarımızı yine kendi gücümüzle çözeceğiz” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte tek yumruk olacağız. 12 Eylül döneminde bile 31 gazeteci yargılanmıştı. Şu an 2020'de 179 gazeteci tutuklandı gözaltına alındı. Bizler dijitalleşmeyi göz ardı edemeyiz. 1996 yılından sonra dijital abonelik satışları patlamaya başladı. 2019 yılında yerel gazete satışları 600 bine indi ve dijital abonelik 7,5 milyon oldu. Sadece bir yıllık dijital gelir 2020 yılında 709 milyon dolar oldu. Dijitalleşmeyi göz ardı edemeyiz. Dijitalleşmeyi göz ardı eden yaşayamayacak. Ne yapacağız, bizim elimizdeki gazeteler güven unsurudur ve ikisini birleştireceğiz. Yani bizler de biraz güçlü olmayı bileceğiz. Bir diğer sorunda muhabirlik kavramı. Ne yazık ki muhabirlik kavramı kalmadı. Bunun için bizim gazetecilik lisansına çok acil ihtiyacımız var” dedi.

ATİLA SERTEL: SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

CHP Milletvekili Atilla Sertel de yaptığı konuşmasında, Anadolu basının sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında basından sorumlu milletvekilleriyle çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Sertel, “Biz özgür bir basın istiyoruz. Biz siyasi görüşleri nedeni ile düğme ilikleyen, ötekileştiren gazeteciliği değil karşıtta olsa bütün düşüncelerini söyleyebilen ifade özgürlüğünün tam olduğu bir basın istiyoruz” diye konuştu.