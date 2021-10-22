Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Gazi Üniversitesi, istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 200 sözleşmeli personeli alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.
Hemşire, Biyolog, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına başvurmak isteyenlerin 21 Ekim – 4 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.