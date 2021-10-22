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Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi, istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 200 sözleşmeli personeli alımı gerçekleştirecek.

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Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Hemşire, Biyolog, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına başvurmak isteyenlerin 21 Ekim – 4 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.

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