Gazi Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 34 öğretim üyesi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gazi Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
22.11.2021
Son başvuru Tarihi
06.12.2021