Karkamış’a havan saldırısı

Gaziantep’in Karkamış İlçesi’ne sabah saatlerinde Suriye’den atılan 5 havan topu düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ahmet KAYA

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Saldırı, 05:00 sıralarında Karkamış İlçesi'ne düzenlendi. Suriye tarafından atılan 5 havan topundan ikisi Gümrük Kapısı, birisi bir evin çatısına, birisi ilçe merkezindeki bir parka, birisi de askeri birlik yakınına düştü.

Teröristlerin havanlı saldırısında ölen ve yaralanan olmazken, Türk topçu birlikleri saldırıya anında karşılık verdi. Saldırı, ilçe kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.