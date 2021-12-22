Gaziantep’te IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep'te, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı’ suçundan tutuklanan M.A.’nın cep telefonu incelemesini tamamladı.
İncelemede, mesajlaşma uygulamasında, Suriye’de PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kampta sözde esir tutulan IŞİD’li kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan yardımlara ait görüntüler olduğu belirlendi.
Grup üyeleri arasında bulunan 6 kişinin Gaziantep’te olduğunu saptayan polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı. DHA