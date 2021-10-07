Gaziantep’te Mustafa Armağan gerginliği

'Atatürk’e hakaret’ suçundan hapis cezasına çarptırılan yazar Mustafa Armağan'ın Gaziantep'te AKP'li Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri’nde imza gününe katılması protesto edilince arbede çıktı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinliğin yapıldığı Akkent Kongre ve Kültür Salonu’na öğrencilerin dışında kimse alınmadı.

Ahmet KAYA

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Mustafa Armağan'ın 2-10 Ekim arasında yapılacak kitap günleri etkinliğine katılacağının açıklanmasıyla başlayan STK'lar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı protestoyla etkinliğin Mustafa Armağan ile ilgili bölümünün iptali için yapılan çağrı sonuçsuz kaldı.

Mustafa Armağan, imza gününü gerçekleştireceği Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nin önüne erkenden çevik kuvvet polisinin adeta etten duvar örmesiyle getirildi. Daha sonra da salona girişler polis tarafından engellendi.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” SLOGANLARI

Polis ile başta siyasi parti temsilcileri olmak üzere vatandaşlar ve gazeteciler arasında tartışmalar yaşandı. Emniyet yetkilileri, valilik emriyle öğrenciler dışında kimsenin salonu alınmayacağını belirterek içeri girme isteklerini geri çevirdi. Merkez önünde toplananlar, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Direne direne kazanacağız” gibi sloganlar attı.

MECLİS ÜYELERİ DE SALONA ALINMADI

Salona alınmayanlar arasında bulunan CHP Şahinbey Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Şencan, Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Kireç ve diğer siyasiler de kararı protesto ederek, “Biz bu belediyenin meclis üyeleriyiz. Ama, kendi belediyemizin etkinliğinde içeri alınmıyoruz. AKP'nin demokrasi anlayışı işte bu” dedi.