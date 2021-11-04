Gaziantep’te öğrencilerden ‘Açız’ çığlığı

Gaziantep Üniversitesi Ümmü Gülsüm Kız Yurdu’nda kalan çok sayıda öğrenci, yemeklerinin kalitesiz, porsiyonlarının küçük, fiyatlarının çok yüksek olduğu gerekçesiyle pencerelerden “Yurtta Açız” sloganları attı. Öğrenciler, "Porsiyon küçük, fiyatlar büyük. Öğrenciler aç. Artık elinizi vicdanınıza koyun. Sabredemiyoruz. Yarı tok yarı aç gezmek istemiyoruz" dediler.

Ahmet KAYA

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Öğrenciler, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden protesto eylemi sırasında ellerindeki metal maddeleri birbirine vurarak, ‘Açız’ çığlıkları attı.

“ARTIK ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

Tepkilerini sosyal medya hesaplarından da dile getiren öğrenciler şunları paylaştı:

* Yemek fiyatları çok yüksek. Bir et veya tavuk yemeği 8.5 TL'den başlıyor. Zaten toplam hakkımız 13 TL. Porsiyonlar çok az, lezzet desen yok. Duyuyor musunuz sesimizi? Daha ne kadar bağıralım.

* Yurt fiyatları, yemek fiyatları her şey o kadar pahalı ki. Porsiyon küçük, fiyatlar büyük. Buna bir son verin. Bizi duyun. Öğrenciler aç. Çünkü açız, yemekler çok pahalı.

* Bir kaşık yemek koyuyorlar. Onunla kim doyar. Artık elinizi vicdanınıza koyun. Sabredemiyoruz. Dışarıdan yeme lüksümüz yok. Yarı tok yarı aç gezmek istemiyoruz.

“ZOOM YAPINCA BİR KAÇ PARÇA GÖRÜNÜR”

Bir öğrenci ise et yemeği olarak aldığı porsiyonun fotoğrafını paylaşıp, “Şu tabağı kıymalı yemek diye 8 liraya satıyorlar. Zoom yapınca belki birkaç parça bir şey görünüyor” diye yorum yaptı.

Kız öğrencilerin eylem yaptığı Gaziantep Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Ümmü Gülsüm Yurdu'nda yaklaşık 3 bin öğrencinin barındığı öğrenildi.

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