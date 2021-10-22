Gebzeli esnaf isyan etti: Tefecilerin eline düştük

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Kocaeli'de Gebze esnafını ziyaret ederek, sorunları dinledi. İçinde bulundukları ekonomik buhranı anlatan bir esnaf, "Ekonomi nereye gidiyor. Her hafta fiyat etiketi değiştirmekten yorulduk. Tefecilerin eline düştük. Ciddi anlamda tefecilerden mal alıyoruz. Öyle bir pozisyona geldik" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve partililer ile birlikte Gebze’de esnafı dinledi. Gebzeli esnaf ürünlerinin fiyatının sürekli değişmesinden ve alım gücünün düşmesinden yakındı.

“HER HAFTA ETİKET DEĞİŞTİRMEKTEN YORULDUM”

Bir bakkal esnafı, her hafta ürünlerinin fiyatını değiştirmek zorunda kaldığını belirterek şöyle konuştu:

* Ekonomi böyle nereye gidiyor ben anlamıyorum. Her hafta fiyat etiketi değiştirmekten yoruldum. Barkod sistemim var, 5 bin kalem ürün var burada. Her hafta 5 bin kalem üründe en az 150-200 tane üründe fiyat etiketi değiştiriyorum, yoruldum. Sinirlendim, barkod sistemini kaldırdım.

“TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜK”

Ekonomik sıkıntı çektiğini de ifade eden esnaf, “Tefecilerin eline düştük. Ciddi anlamda tefecilerden mal alıyoruz. Öyle bir pozisyona geldik” dedi.

“GEÇEN HAFTA 50 LİRAYA ALDIĞIM ÜRÜN HAFTAYA 65 LİRA OLACAK”

Tekstil mağazası esnafı, “Geçen hafta 50 lirayı aldığım gömleği, ‘Zamlı satın' diyorlar çünkü önümüzdeki hafta 65 olacak. Her hafta sürekli bir zam geliyor” diye yakındı.

“YÜZDE 100'E VARAN ZAMLAR GELDİ”

Fiyatların yüksekliğinden yakınan esnaf, “Ürünlere yüzde 100'e varan zamlar geldi. Biz bunu müşterilerimize yansıtamıyoruz. Senede bir kere zam yapabiliyoruz. Fedakarlık yaptığımız ürünlerin hepsi her hafta değişiyor” derken bir başka esnaf ise, “Ben ürünleri alırken zorlanıyorum. Her şeye inanılmaz zam geldi. Kahve örneğin yüzde 100 arttı” ifadelerini kullandı.

“HER HAFTA 20 LİRA FİYAT YÜKSELTİYORUZ”

Tekstil üretimi yapan esnaf ise, “Bir hafta bir haftayı tutmuyor. Çoğunu kendimiz yapıyoruz ürünleri. O halde bile insanlar almıyor. Geçen hafta aldığımız gömleği bu hafta 20 lira kumaşından, aksesuarından fark yiyoruz. Her hafta 20 lira daha yükseğe mâl ediyoruz” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK BUHRANIN ÇÖZÜM REÇETESİNİ HAZIRLADIK”

Ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada ekonomik buhran için çözüme talip olduklarını ve reçetesini hazırladıklarını ifade eden Böke, şunları kaydetti:

* Buraya gelirken esnaflarımız ile görüştük. Herkes hayat pahalılığından, zamlardan şikayetçi. Alım gücü yok. Peki bunun sebebi nedir? Tek adam rejimi sebep, enflasyon sonuç. Tek adam rejimi sebep işsizlik sonuç. Tek adam rejimi sebep, hayat pahalılığı sonuç. Değişmesi gereken belli.

* Zamlar altında halkı ezmeyen halkçı bir demokrasiyi kurmuş olacağız. Temmuz 2018 tarihinde tek adam rejimine resmen geçildiğinde enflasyon yüzde 15,5'a çıktı.

* Şu anda makyajlanmış hali ile enflasyon yüzde 22'lerde. Tek adam rejimi derinleştikçe vatandaş için hayat pahalanmaya devam ediyor.

“HAYAT PAHALILIĞI 2 KATINA ÇIKTI”

“Neredeyse 2 katına çıkmış olan bir hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız” diyen CHP’li Böke, “Herkes Merkez Bankası'na saraydan verilmiş talimatı merak ediyor. Çünkü Merkez Bankası kendi yasal sorumluluğu içerisinde adım atmayacak. Bunu herkes buluyor. Merkez Bankası'nın fiyat politikasını her koruması gerektiğinde Türk Lirası değer kaybetti. Şahsım istedi oldu diyen anlayışla ağır tablo ile karşı karşıyayız. Paramızın değerini korumak, fiyat istikrarını korumakla yükümlü olanlar izliyor. Türk Lirası her değer kaybettiğinde halk yani bizler yoksullaşıyoruz. Sadece bu 1 hafta içerisinde tek adam rejimi sebebi ile 68 milyar lira daha borçluyuz” şeklinde konuştu.

“SARAYA BÜTÇE, VATANDAŞA AÇLIK SINIRI ALTINDA ASGARİ ÜCRET”

Çözüm olarak kurallı işleyecek ekonomik sistemi, mecliste yapılacak güçlü bir parlamenter demokrasi ile ekonomide ortak akıl uygulanmasını gösteren Böke, sözlerini şöyle tamamladı:

* Şu an mecliste 2022 Saray bütçesi görüşülüyor. Neden saray bütçesi diyorum. Çünkü bütçe sarayda hazırlanıp meclise geliyor. Bütçede saraya para var, faiz lobilerine para var, saray yandaşlarına para ama bunca yangını göğüsleyen halka para yok.

* Asgari ücret açlık sınırının altındayken, saraya 4 milyarlık bütçe ayrılmış, Cumhurbaşkanı kendine aylık 100 bin TL maaş almış. Vergilere neredeyse yüzde 20 oranında artacak deniliyor.

* Saraya maaş, halka vergi. Buna mahkum değiliz. Biz parlamenter demokrasi istiyoruz. Çünkü ancak o zaman saraylara gömülen para halka verilecek.

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