‘Gelecek nesil eserinizdir’

“Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir” diyen Ulu Önderimiz ve Başöğretmeniz Ata’mızı bir kez daha anıyoruz. ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ bugün tüm yurtta kutlanıyor.

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ONLAR gerektiğinde eğitim için canını ortaya koyan öğretmenlerimiz. Bazen dişini tırnağına takarak, ülkenin birçok kentindeki yıkık-dökük okul binalarını bizzat tamir ettiler. Birçoğu eğitim verdikleri kentlerde terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bugün tüm yurtta ‘Öğretmenler Günü' Başöğretmenimiz Atatürk'ün anısıyla kutlanıyor. Grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, öğretmenlerimize müjde vererek, şunları söyledi: “3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen ayrımcılığı tamamen bitireceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz.”