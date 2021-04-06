Gelecek Partili ilçe başkanı, AKP’li belediye başkanına soru sormasının ardından ifade verdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Gelecek Partisi ilçe Başkanı Mahmut Demir, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün oğlu Abdullah Beyazgül'ün İstanbul'da bir şirket aracılığıyla kendi adına 4.7 milyon, şirketiyle birlikte toplamda 10 milyon lira devletten enerji desteği alıp almadığına ilişkin sorduğu soru üzerine Şanlıurfa il Emniyet Müdürlüğüne ifade verdi.

SÖZCÜ'ye konuşan Demir, AKP'li Beyazgül'ün oğlu Abdullah Beyazgül'ün devletten enerji hibesi aldığı iddia edilen belgeleri emniyete teslim ettiklerini kaydetti.

“ELİMDEKİ BELGELERİ EMNİYETE VERDİM”

Demir, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabımdan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ‘Oğlun 10 milyon TL enerji hibesi almadı mı?, Bu enerjiyi TEDAŞ'a satmıyor mu? Bu ihaleyi aldığınız için mi halka zulmeden TEDAŞ'ın üzerine gitmiyorsunuz bu size helal vatandaşa haram mı ?' diye soru sormuştum.

* Bu soruları sorduğumdan dolayı kendisine iftira attığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Bugün Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde giderek ifade verdim.

* Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün oğlu Abdullah Beyazgül'ün 02.12.2018 tarihinde 4 milyon 700 bin TL enerji hibesi aldığına dair belgeleri de emniyete teslim ettim.

“HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIM”

AKP'nin yıllardır korku politikasıyla Şanlıurfa'yı yönettiğini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

* Yıllarca bu kişiler gerek muhalefete gerekse halka korku salarak Şanlıurfa'da iktidar oldular ama biz buna müsaade etmeyeceğiz.

* Bu sorulara iktidarın baskıcı otoriter sürecindeki yansımaları halka yansıdığı için ve yıllarca maalesef Şanlıurfa'da siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına da yansıdığı için bizi de aynı kategoriye alıp sindirme politikalarına girdiler.

* Ancak biz üç beş kuruşa kendimizi satacak veya korkacak insanlar değiliz. Biz Şanlıurfa'nın geleceği için bu yola çıktık. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağım.

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