Gelecek Partisi: İktidar başörtülü insanlarımızı siyasi rehine olarak tutuyor

Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün'ün iktidar hakkında eleştirilerinin videosunu paylaştı. Sema Silkin Ün, "İktidar, başörtüsüyle okuyan 20 yaşındaki bir genç kızın sırf başörtüyle okuyabilme hakkı veriyorum diye bu kızımızı rehin alıyor. Cengiz Holding’in affettiği vergilerine karşılık rehin alıyor. Gelecek Partisi olarak biz, bu siyasi rehineleri, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, bu iktidarın elinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından, partinin Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün’ün bir televizyon programındaki sözleri paylaşıldı.

“ONLAR MUHAFAZAKAR DEĞİL Mİ?”

Gelecek Partisi'nin “İktidar başörtülü insanlarımızı siyasi rehine olarak tutuyor” notuyla paylaştığı videoda, Sema Silkin Ün’ün şu ifadeleri yer alıyor:

* İktidar partisinin bir samimiyet sorgulaması yapması lazım. Şehir Üniversitesi, mütedeyyin kesimlerin kurduğu, başarı endekslerinde üst sıralara yükselen bir üniversiteydi. Bu üniversite muhafazakarların bir kazanımı değil miydi?

* Alparslan Kuytul ve cemaati, yıllardır sistematik bir baskıya maruz kalıyorlar. Camide itikaftayken polis baskını yiyorlar. Onlar muhafazakar değiller mi?

“BURADAKİ KRİTER İKTİDARIN YANINDA OLUP OLMAMALARI”

* Bugün KHK ile ihraç edilmiş, beraat etmiş binlerce insan var ve görevlerine iade edilmiyorlar. Bu insanların ciddi bir çoğunluğu muhafazakar camiadan. Hiçbir suçu olmayan o insanların ellerinden alınmış kazanımlarını, bir kazanım olarak görmüyorlar mı?

* Burada demek ki bir kriter var. Buradaki kriter, iktidarın yanında olup olmama kriteri.

* Bunun için 28 Şubat'ın ideoloğu Doğu Perinçek el üstünde tutuluyor.

“BAŞÖRTÜLÜ KIZIMIZI CENGİZ HOLDİNG'İN VERGİLERİNE KARŞILIK REHİN ALIYOR”

* Başörtüsüyle okuyan 20 yaşındaki bir genç kızın sırf başörtüyle okuyabilme hakkı veriyorum diye bu kızımızı rehin alıyor. Cengiz Holding'in affettiği vergilerine karşılık rehin alıyor.

* Gelecek Partisi olarak biz, bu siyasi rehineleri, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, bu iktidarın elinden kurtaracağız.

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