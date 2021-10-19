Gelecek Partisi Van İl Başkanı, kaza anını anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Van'da konuk olduğu yerel radyonun ofisine çıkmak isterken asansörde yaşadığı kaza ve o andaki panik güvenlik kamerasına yansıdı. Asansörde Davutoğlu'nun yanında bulunan İl Başkanı Karabıyık, o anları SÖZCÜ'ye anlattı.

Orhan BOZKURT

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 16 Ekim’de Van’daki programının ikinci gününde, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantının ardından konuk olacağı İpekyolu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanında bulunan yerel radyonun ofisine gitti.

Davutoğlu, 5’inci kattaki ofise çıkmak için İl Başkanı Abdulhakim Karabıyık ve iki korumasıyla birlikte asansöre bindi. Asansör, yaklaşık 25 yıllık binanın beşinci katındaki radyo istasyonuna çıkarken, birinci kattan zemine düştü. Büyük tehlike atlatan Davutoğlu, görevlilerin müdahalesi ile çıkartıldı. 5’inci kata yürüyerek çıkan Davutoğlu, 15 dakika dinlendikten sonra, Van’da planlı programlarının tamamına katıldı.

“İLK ÖNCE BOMBA PATLADI SANDIM… “

O anlarda Ahmet Davutoğlu'nun yanında olan Gelecek Partisi İl Başkanı Abdulhakim Karabıyık, SÖZCÜ ile güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşarak şunları söyledi:

* İki asansörü olan binada dört kişilik asansöre sayın genel başkanımız, 2 koruması ve Van’da yerel gazetecilik yapan 1 bayan ile birlikte bindik. Sanırım koruma polislerinden biri 5. kat düğmesine bastı.

* Asansör hareket ettikten çok kısa bir süre sonra büyük bir gürültü koptu. Ben, bomba patladı sandım. Öyle korkutucu bir sesti ki… Baktım her hangi bir parçalanma yok…

“SABOTAJA İHTİMAL VERMİYORUM”

Karabıyık, şöyle devam etti:

* Bir patlama olmadığını anlayınca hemen genel başkanımıza sarıldım. ‘Panik yapmayın sayın başbakanım, deprem oluyor’ dedim. O an, ‘bu patlama değilse deprem’ sandım. Çünkü biz bomba seslerine de alışığız. Van’da yaşanan o büyük deprem sonrası tam bin 200 kez sallandık. O nedenle deprem ile yaşamayı da biliyorum.

* Bu birkaç saniye süren durum sırasında, korumalar kapıyı açtı. Bir baktık ki asansör düşmüş. Karanlık içerisinde bodrumdan çıktık. Bizim bindiğimiz asansör, ne derler, sabıkalı bir asansörmüş. O iş merkezinin bindiğimiz asansöründe daha öncede bu tür kazalar yaşanmış. Ben şahsen bir sabotaja filan ihtimal vermiyorum…

“OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILMASI ÖNEMLİDİR”

Öte yandan olayı yetkili mercilere de bildirdiğini anlatan radyo programının yöneticisi Salih Geçken ise, “Vali beye de bilgi verdim. Buradaki asansörle ilgili görüntüleri de kendisine attım. Zaten vali bey de süreci yakından takip ettiğini belirtmişti. Bununla ilgili Sayın Ahmet Davutoğlu’nun basından sorumlu danışmanı da aradı, yetkililer de aradı. Soruşturma açılacağına dair bilgiler var elimizde. Bu konu ile ilgili soruşturma açılması önemlidir derim. Ama 4 kişilik asansöre 6 kişi binmişti” diye konuştu.