Gelecek Partisi’nde peş peşe istifalar

Gelecek Partisi Aydın İl Teşkilat Başkanı Nevzat Aktaş ile İnsan Hakları Başkanı Serkan Deniz istifa etti. Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Suzan Yücel Milli’yi “ırkçı, ayrımcı, yalancı” diye suçlayan Aktaş ile Deniz, Başkan Milli’nin görevden alınmasını istedi.

Latif SANSÜR

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Gelecek Partisi Aydın'da çatırdadı. İl Teşkilat Başkanı Nevzat Aktaş ile Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Başkanı Serkan Deniz sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla İl Başkanı Suzan Yücel Milli'yi suçlayarak istifa etti.

Genel Merkez'in Milli'yi görevden almasını isteyen Aktaş, il başkanının ayrımcılık yaparak insanlık suçu işlediğini öne sürdü.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kuşadası İlçe Binasının açılışında yaptığı konuşmada ”Bu binada kutuplaşma, insan ayrımcılığı, renk dil din ayrımcılığı, gruplaşma olamaz”sözlerini hatırlatan Aktaş, Suzan Yücel Milli'nin tam tersi davranışlar içinde olduğunu öne sürdü.

“GÜVEN SARSILDI”

İl Başkanı Suzan Yücel Milli'yi sert sözlerle eleştiren Aktaş, genel merkeze şu ifadelerle seslendi:

“Oturduğu koltuğu insanlara karşı silah olarak kullanan, kutuplaşma, gruplaşma, renk dil din ayrımcılığı yapanı Genel Merkez görevden almalıdır. Genel Merkez yapılan yanlışın hesabını sormalıdır. Genel Başkanımızın Kuşadası İlçe Binasının açılışında söylediği sözlerinin arkasında durulmalıdır.”

“IRKÇILIK YAPIYOR”

İl Başkanı Milli'yi ırkçılık yapmakla suçlayan Deniz, “Irkçılık ve dedikodu yapan, kutuplaşmaya yol açan bir il başkanıyla kesinlik çalışmayacağız. Siyaset insan kazanma sanatıdır, kaybetme değil. İl başkanı olan şahıs, insanları kaybetmeyi kendine sanat edinmiştir. İl başkanı olduğundan beri ayrımcılık içindedir” diyerek yönetimde olan bazı isimlerin de istifa hazırlığında olduğunu öne sürdü.