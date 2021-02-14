Gelibolu kayası, parlak zeka ve kuvvetli irade

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünden 83 yıl sonra dahi kurduğu Cumhuriyet ve askeri dehası ile tüm dünyaya örnek oluyor. ABD Kara Kuvvetleri'nin dergisi Military Review'un, ocak ve şubat ayı sayısında, Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki askeri liderliğini ve zekasını öven bir makale yayımlandı.

‘ÖLMEYİ EMREDİYORUM'

Binbaşı Eric Venditti imzalı “Gelibolu Kayası. Mustafa Kemal'in liderliği” başlıklı makalede, Atatürk'ün askeri dehası ve mücadeleci ruhu vurgulandı. Atatürk'ün liderliğinin aradan geçen yıllara rağmen, bugün bile ders olarak anlatılabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Makale, Ulu Önder Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda 57. Alay'ın 261 rakımlı tepeye taarruzundan önce söylediği, “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka güçler ve komutanlar gelebilir” sözleri ile başlıyor ve şöyle deniliyor: “Kimse isteyerek ölüm görevine, intihar etmeye gitmez. Ancak Kemal bir liderdi, Osmanlı kültürünün de askerler için bir çeşit onur kuralı vardı. Bir adam evine ya galip olarak dönerdi ya da şehit olarak şanlı bir şekilde ölürdü.”

‘ZAFER LİDERE BAĞLI'

Makalede, müttefik kuvvetlerin Gelibolu'ya çıkarma yaptığı 24 Nisan'da Türklerin bombardıman sesleri ile uyandığı ancak şansın, “Parlak zeka ve kuvvetli irade” sahibi yetenekli bir komutanla, Türklerden yana olduğu belirtildi. Düşman, Arıburnu'na çıkarma yaptığında Atatürk'ün 7 kilometre ötedeki Bigalı Köyü'nde olduğuna işaret edilen yazıda, övgü dolu şu sözler yer aldı:

“Doğru zamanda, doğru enstrümanlarla, doğru yerdeydi. Ancak bu tek başına zaferi garanti etmiyordu, zafer lidere ve nasıl liderlik ettiğine bağlıydı. Operasyon sürecinde bir komutanın altı eyleminden beşini büyük etkiyle tatbik etti. Askerlerini motive etti, düşmanı durdurdu. Mustafa Kemal'in bu hamleleri, ilk saatlerde Türkler için savaşı kurtardı. Mustafa Kemal, savaşta yaşanan kaotik durumu iyi analiz etti, başarı için gerekli koşulları oluşturdu. Birliklerini doğru yönetti, cesur ancak hırpalanmış düşmana karşı taktiklerini sürekli geliştirerek kazandı. Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, Atatürk'ün askeri liderliğinden çıkarılacak çok ders vardır.”

BAŞLIK SEÇİMİ VURGUSU

Antalya Bilim Üniversitesi'nden askeri tarihçi Prof. Mesut Uyar, makaleyle ilgili şunları söyledi: “Makalenin yazarı bir binbaşı ve derginin okur kitlesi Amerikan ordusunun orta ve alt komuta kademesi. Yazar, bir askeri lider olan Atatürk örneğinde, modern muharebe liderliğinin temel esaslarını anlatmaya çalışıyor. Makalenin başlık seçimi de ilginç: ‘Gelibolu Kayası.' Aslında burada yazar, 1. Dünya Savaşı esnasında Almanlara karşı başarılı bir savunma icra eden 3. Piyade Tümeni'ne verilen ‘Marne Kayası' lakabına gönderme yapıyor.”

Çağdaş Türkiye'nin babası

Makalede, Çanakkale Savaşı'na ve Atatürk'e dair şu anekdotlara da yer verildi:

-Mustafa Kemal, elindeki az şey ile yapabileceğinin en fazlasını gerçekleştirmiş, bunu doğru zamanda yaptığı için de başarıya ulaşmıştır. Kemal, savaşın ilk aşamalarında yüksek kademe komutanlarından neredeyse hiçbir istihbarat ya da rehberliğe sahip değildi. Ancak araziyi iyi biliyordu. Bölgeye hakimdi, müttefiklerin eylem planını görselleştirdi; açık bir düşman istihbaratı yokluğunda, planını da buna dayandırdı.

-Kemal bir liderdi ve liderlikte iyiydi. Komutanlarının ondan ne istediğini anlıyordu, adamlarının ne yapması gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını da biliyordu. Kemal, tüm emirleriyle askerlerine açık bir yön, bir amaç, bir hedef duygusu ve onlara harekete geçmeleri için motivasyon verdi.

‘KALICI BİR DERSTİR'

-Gelibolu kahramanı Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve çağdaş Türkiye'nin babası ve Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Kemal'in komutanın harekat sürecindeki rolü, durumu kavrayışı ve taktikleri günümüz liderleri için kalıcı bir derstir. Arazi hakkındaki bilgisi ve olası düşman yaklaşımı üzerindeki etkisi hâlâ günümüz komutanları tarafından kullanılan, savaş alanının ve istihbarat hazırlığının temelidir. Kemal, müttefiklerin ne yaptığını ve yapacağını bilmiyordu ama başarılı olmalarını engellemek için ne yapması gerektiğini de biliyordu.

-Kemal, kahramanlık, onur ve zafer ile adamlarını motive ederek birliklerini imkansızı başarmaya zorladı. Görevimiz askerlerimize neyin ilham verdiğini anlamaktır. Bunu yaparak askerlerimizde amaç, hedef ruhunu uyandırmalıyız. Bunu insanların kalplerini harekete geçirebilecek şekilde uyarlayabiliriz.

-Mustafa Kemal, olması gereken zamanda, doğru yerde savaşa müdahale etti. Biz de bütünün bir parçasıyız. Yaptığımız her şey daha yüksek bir hedefe ulaşmak içindir. Savaşın değişen yüzüne rağmen, aynı liderlik ilkeleri nesillerin ötesine geçti. Gelibolu'da atılan ilk kurşundan, 100 yıl sonra bile, liderlik ilkelerine yön vereceklerinden emin olabiliriz.