Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Gelir İdaresi Başkanlığı başvurusu, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

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