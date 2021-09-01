Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Kocaeli'de Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında corona virüsü tespit edildi. Bu kişilerle temaslısı 8 mürettebat karantinaya alındı.

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Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4’ünde corona virüsü tespit edildi.

Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi. Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi. Geminin, Körfez’deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalyaya doğru yola çıkacağı belirtildi.

DHA

