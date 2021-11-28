Genç kadın 3. kattan ‘düştü’ iddiası! Soruşturma başlatıldı

Aksaray'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Sultan Ö. (17), ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

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Olay, bugün Paşacık Mahallesi 1606 sokaktaki 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Sultan Ö., iddiaya göre eşi Ali Ö. (22) ile evde otururken çıktığı balkondan, beton zemine düştü.

HASTNEYE KALDIRILDI

Sultan Ö.’yü kanlar içinde yerde yatarken gören komşuları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sultan Ö. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

EŞİ İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Tedavi altına alınan Sultan Ö.nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ali Ö. ise olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sultan Ö.’yü yerde yatarken gören komşusu Ahmet Avuctekin (61), “Ben geldiğimde yerde kadın yatıyordu ve ambulans bekliyordu. Sağlık ekipleri hemen kadını ambulansa alıp götürdüler. 3üncü kattan düşmüş. Burada yatarken yanında yakınları vardı” diye konuştu. Sultan Ö.nün balkondan düşmesiyle ilgili polis, soruşturma başlattı. DHA

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