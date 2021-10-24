Genç kadından ‘telefonu çıkarın’ isyanı: Z kuşağı bunları görüyor, hiçbiri oy vermeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya dert yanan genç kadın, ekonomik sıkıntılardan şikayet eden gençlere AKP'liler tarafından "Telefonunu çıkar" şeklinde yanıt verilmesine tepki gösterdi. "Ben telefonumu kullanmak zorundayım" diyen genç kadın, "Z kuşağı dediğimiz bir kişi onlara oy vermeyecek" şeklinde konuştu.

Sozcu.com.tr

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CHP Denizli Milletvekili ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gençlerle yaptığı bir sohbetin görüntüsünü paylaştı.

Karaca'ya dert yanan genç kadın, ekonomik şartlardan yakınan gençlere AKP'liler tarafından “Telefonunu çıkar” şeklinde yanıt verilmesine tepki göstererek, “Telefon yani bu. Her gencin ihtiyacı olan bir şey. ‘Telefonunu çıkar' diyorlar ama bu telefon olmak zorunda. Ama sizin maaşınız 100 bin lira, bizim vergilerimizle yapıyorsunuz bunu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı maaşının 100 bin liraya çıkmasına da tepki gösteren genç kadın, “Sokakta aç olan var” dedi.

Gençlerin iktidara bakışına da değinen genç kadın, “Z kuşağı dediğimiz bir kişi onlara oy vermeyecek. Çocuklar bunu diyor, ‘telefonu çıkar' diyorlar. 6 çocuğu olan bir baba çocuklarını nasıl okutacak? Bezine, yemeğine maaşı hangi birine yetsin? Bizim daha diyeceğimiz çok şey var” şeklinde konuştu.

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