Genç memur bebeğini kucağına alamadan coronaya yenik düştü

Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü’nde çalışan ve doğum izni için gittiği Adana'da Covid-19 hastalığına yakalanan 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman’ın (25) vefatı iş arkadaşlarını yasa boğdu. Hamile olduğu için aşı olmadığı öğrenilen ve bebeği sezaryenle alınan Yaman, çocuğunu kucağına alamadan Covid-19’a yenik düştü. Gümüşhane’de görev yaptığı işyerinde ise geriye sadece masasının üzerindeki çiçeği kaldı.

Sozcu.com.tr

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Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna hamile olan Vahide Bozer Yaman, doğum izni alarak Adana'ya gitti. Burada 2 hafta önce Covid-19 hastalığına yakalanan Yaman, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Yaman'ın karnındaki çocuğu sezaryen ameliyatıyla kurtarıldı.

Hasta yatağında kağıda yazarak oğlunun adını “Buğra” koyan Yaman, oğlunu sağ salim dünyaya getirdikten sonra durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaman'ın cenazesi, bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Yukarıçiyanli köyünde toprağa verildi.

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi Vahide Bozer Yaman'ın ölüm haberini alan SGK İl Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşları ise yasa boğuldu. Yaman'ın iş yerinde sürekli gülen yüzüyle hatırlandığını ve çok içten olduğunu söyleyen iş arkadaşları, Yaman'ın aralarından çok erken ayrıldığını ifade etti.

“3 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU VARDI”

Vahide Bozer Yaman'ın 3 yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve 2'nci çocuğunun heyecanını yaşadığını dile getiren çalışma arkadaşı Selma Kartal, “Çok içten, sevecen, cıvıl cıvıl bir arkadaşımızdı. İşinde başarılı olmak için çok çaba sarf ediyordu. Öğrenme azmi vardı. 3 yaşında bir kız çocuğu vardı ve hamileydi. Ailesi yanına gitti doğumunu orada gerçekleştirecekti fakat Covid-19 nedeniyle hastaneye yattığını öğrendik. Sonrasında bebeğini sezaryenle aldılar, kendisi entübe oldu yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çocuğunu göremedi. Tabi ki her anne gibi hayalleri vardı, çok gençti çok üzgünüz” diye konuştu.

“ÇOCUĞUNUN İSMİNİ SORMUŞLAR, KAĞIDA ‘BUĞRA’ İSMİNİ YAZMIŞ”

Bebeğini sezaryenle alındıktan sonra kucağına alamadığını sadece fotoğrafının gösterildiğini söyleyen çalışma arkadaşı Hilal Kandemir ise bebeğine koyulmasını istediği Buğra ismini kağıda yazıp verdiğini belirterek, “Ben buraya gelmeden önce de bir arkadaşım vasıtası ile onu tanıyordum. İyiydik, çok samimiydik. Burada sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kötü haberi alınca yıkıldık. 3-3,5 yaşlarında bir çocuğu vardı 2'nci çocuğuna hamileydi. Memleketine doğum iznine gidince coronaya yakalandı, orada da yenik düştü. Bebeğini kurtardılar, orada telefondan fotoğrafını göstermişler sadece, bebeğini göremedi. Çocuğunun ismini sormuşlar kendisine kağıda Buğra ismini yazmış ve vermiş. Zaten göreve yeni başlamıştı, 2'nci çocuğunun da heyecanını yaşıyordu, onunla ilgili planlar yapıyordu. Kendisi erken ayrıldı aramızdan çok üzüldük” diye konuştu.

“ÇOK İYİ ARKADAŞLARDIK”

Çok iyi bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Firdevs Kasım ise, “Burada üçümüz beraber çok iyi arkadaşlardık çok kısa süre birlikte olmamıza rağmen beklemiyorduk, yeneceğini düşünüyorduk. İlk aradığımızda çok iyiydi. Bana soruyordu sen nasıl geçirdin, seni arar sorarım diye. Zaten bu süreçte de ailesine bulaşmaması için başka bir yere gitmişler. 4'üncü 5'inci gününde hastaneye kaldırılmış. Burada özel bir hastanede sezaryenle çocuğu alındıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edilmiş. Oradan sonra entübe oldu zaten, bu sabah da hayatını kaybetti” şeklinde konuştu. (İHA)

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