Gençler Ankara’da kuyruğa girdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’teki odasından sabah saatlerinde kaydettiği görüntüyü Twitter hesabında paylaştı.

Çok sayıda kullanıcı, kuyruğun ne kuyruğu olduğunu sorarken Tanal, paylaşımına, “Gençlerimizi kuyruğa mahkum ettiler” notunu düştü.

Tanal’ın paylaştığı kuyruğun Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu sınavına girecek adayların oluşturduğu kuyruk olduğu anlaşıldı. Videoda kuyruktaki adaylara caddeye inilmemesi konusunda uyarıda bulunduğu duyuldu.