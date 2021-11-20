Geri manevra yaparken çocuğunun ölümüne sebep oldu

Antalya'da kamyonetiyle geri manevra yapan baba, annelerinin elinden kurtulup yola koşan ikiz çocuklarına çarptı. Kazada çocuklardan biri yaralanırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşi hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi’ndeki seralarına giden baba M.K. 34 DUK 308 plakalı kamyonetine binip seradan çıkmak istedi.

ARACIN ARKASINA KOŞTULAR

M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları olan 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu. Çocuklarını görmeyen babanın aracının arka kısmıyla çocuklarının üzerinden geçmesi sonucu 2 kardeş yaralandı.

Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya’da özel bir hastaneye kaldırıldı. İkiz çocuklardan durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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