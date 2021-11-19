Geriye dönük ücretlerini alamayan sağlık çalışanlarından eylem

Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi çalışanları 15.9.2021 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinden doğan geriye dönük ücretlerinin 63 gündür ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Müslüm EVCİ

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Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi çalışanları 15.9.2021 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinden doğan geriye dönük ücretlerinin 63 gündür ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde eylem yaptı. Sağlıkçıların eylemine Türkiye Sağlık Sendikası Konya Şube Başkanı Recep Kaplan da katıldı.

“ÜCRET FARKLARI 63 GÜNDÜR ÖDENMİYOR”

Tüm dünya karantinadayken sağlık çalışanlarının işlerinin başında olduğunu ve özveriyle çalıştığını söyleyen Recep Kaplan şöyle konuştu:

* Bizler başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatından feragat eden sağlık işçileriyiz. Tüm dünya karantinadayken, evinden dışarı çıkamazken biz kaçmadık, işimizin başındaydık, çalıştık, insanlara hayat olmak için canımız pahasına çalıştık, ölümüne çalıştık.

* Avrupa Ülkelerinin çoğunda pandemi döneminde sağlık sisteminin çökmesine rağmen ülkemizde sağlık hizmetlerinde bir aksaklık olmamışsa bunun mimarı işçisiyle memuruyla sağlık ve sosyal hizmetler emekçileridir.

* Ancak fedakar sağlık işçileri Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan geriye dönük ücret farklarını 63 gün geçmesine rağmen alamamışlar, mağdur edilmişlerdir. Bugün bu basın açıklamasını yapmamızın sebebi de budur.

“MALİ KRİZ VARSA BU KRİZİ BİZ ÇIKARMADIK”

Selçuklu Üniversitesi'nde 4D'li çalışanların Mart ayından bu yana ücret farklarının ödenmediğini söyleyen Recep Kaplan şunları söyledi:

* Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak yıllardır Asgari Ücretle çalışan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan 4D’li işçilerimiz için 1 Mart 2021 Yürürlük Başlangıç Tarihli Toplu İş Sözleşmemizi İşveren Sendikası TÜHİS ile 15 Eylül'de imzaladık.

* Sözleşme imzalandıktan sonra işçilerimiz, Mart Ayından bu yana hak etmiş oldukları 6 aylık ücret farklarını hastanenin bütçesinde para olmadığı gerekçesiyle alamamışlardır. Haftalardır gerek Rektörümüzle, gerek Hastane yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerden maalesef olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Mali Kriz varsa bu krizi biz çıkarmadık. Bunun Faturası da bize kesilemez.

“BU SİSTEMİN ADI ZULÜMDÜR”

Benzer sorunun Selçuk Üniversitesi Hastanesi dahil birçok hastanede yaşandığına dikkati çeken Kaplan şöyle konuştu:

* Bu sorun sadece Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan 1130 işçimizin sorunu değil, şubemize bağlı Meram Tıp Fakültesi'nde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde ve tüm üniversite hastanelerinde çalışan işçilerimizin sorunudur, taşerondan kadroya geçen tüm işçilerimizin sorunudur. Devletin kadrolu işçileriyiz ama maaşımızı merkezi bütçeden değil de taşeron köle sisteminde olduğu gibi hala döner sermayeden alıyoruz.

* İşveren faturalarını ödeyecek, hastanenin zorunlu giderlerini karşılayacak, kalan parasıyla da tabi kalırsa işçisinin maaşını ödeyecek. Bu sistemin adı zulümdür. İşçiye zulümdür, emeğe zulümdür. Bu sorunun çözümü de gayet açıktır. İşçi maaşları merkezi bütçeden ödensin, işçiyle işveren karşı karşıya gelmesin. İşçimiz, maaş alacağı günü bilsin. Ev sahibine mahcup olmasın, çocuğuna ve ailesine karşı boynunu eğmesin.

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