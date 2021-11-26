‘Gezi Davası’ başladı

Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozularak birleştirilen Gezi ile Çarşı davalarının ikinci duruşması başladı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Yargıtay ve İstinaf Mahkemelerinin bozma ilamından sonra birleşen ‘Gezi davası' ile ‘Çarşı Davası'nın ikinci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Birleşen iki davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala dahil toplamda 52 kişinin, ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs', ‘Darbeye teşebbüs’, ‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Polise direnmek’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ gibi suçlardan cezalandırılmaları isteniyor.

Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm de katıldı.

“DEMOKRASİ TARİHİNİN EN PARLAK DÖNEMİ”

Taksim Dayanışması adına yapılan basın açıklamasını okuyan TMMOB Mimarlar İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, şu ifadeleri kullandı;

* Ülkemizin toplum, kent ve demokrasi tarihinin en parlak, en onurlu sayfalarından biri olan Gezi Direnişi, Anayasal bir zeminde gerçekleştiği, yargı kararıyla iki kez tescil edilmesine rağmen, hukuka ve gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla üçüncü kez yargılanmakta.

*Toplumsal muhalefetin, en temel hak ve talepleri, suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılmak isteniyor.

“GEZİ'Yİ KİRLETEMEZSİNİZ”

* 8 sene, 3 dava, onlarca duruşma boyunca söylediğimizi yeniden tekrarlıyor, senelerdir süren hukuksuzluk ve gerçekliği çarpıtma ısrarına inat tekrar söylüyoruz.

* Gezi'yi kirletemezsiniz. Gezi Direnişi'ni, suçla, terörle, darbeyle, kalkışmayla anılan bir eyleme dönüştüremezsiniz. Bu ülkenin, eşitlik, özgürlük ve adalet ruhunu kirletmenize izin vermeyeceğiz.

“OSMAN KAVALA VE ÇARŞI AİLESİ YARGILANIYOR”

* 2017 yılından bu yana, somut hiç şüphenin olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala, bir kez daha yargılanmak isteniyor.

* Yeryüzündeki tüm renklere sahip çıkan Gezi Direnişi'nin siyah ve beyazı olan Çarşı ailesi bir kez daha yargılanmak isteniyor. Bu beyhude çabanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü haklıyız, dayanışma, paylaşma, emek yargılanamaz.

“KAVALA, 1487 GÜNDÜR TUTUKLU”

* Bu akıl ve hukuk dışı dava derhal geri çekilmeli, kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli, somut hiçbir delil olmadığı halde 1487 gündür siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Osman Kavala serbest bırakılmalıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki, Gezi hep haklı, Gezi umuttur, umut yargılanamaz.

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