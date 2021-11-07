Giresun Belediyesi beş adet iş yerini kiraya verecek

Giresun Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre beş adet iş yeri kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giresun Belediyesi beş adet iş yerini kiraya verecek. Geçici teminat 10 (on) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir. Sözleşmeden önce 10 (on) yıllık kira bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

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