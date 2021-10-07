Göçmen taşıyan organizatöre 75 yıl hapis ve 360 bin Euro para cezası

Muğla'dan 6 mil uzaklıktaki Keçi (Psemiros) Adası’na 23 göçmeni götüren ve yakalanan 36 yaşındaki Pakistanlı organizatöre 75 yıl ve 360 bin 800 Euro para cezası verildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'da Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindirdiği bot ile 11 Kasım 2019 tarihinde 6 mil uzaklıktaki Keçi (Psemiros) Adası'na aralarında Pakistan, Kamerun, Suriye ve Iraklı göçmenlerin bulunduğu 23 kişiyi geçiren ve adaya yarım mil kala botun batmasına neden olan Pakistanlı organizatörün Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan sorgulaması sona erdi.

Rodos Karma Jüri Mahkemesi tarafından 36 yaşındaki Pakistanlıya Türkiye kıyılarından 23 yabancıyı adaya yasa dışı yolları kullanarak götürdüğü ve göçmenlerin yaşamlarını tehlikeye attıkları için toplam 75 yıl hapis, 2 ay hapis ve 360 ​​bin 800 avro para cezası verildiği açıklandı.