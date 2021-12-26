Göçükte ölüme 3 tutuklama
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 22 yaşındaki Ferhat Doğan gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan müteahhit, kepçe sahibi ve operatörü çıkarıldıkları adliyede ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.
Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde Cumartesi akşamı bir sitenin kanalizasyon kazısı sırasında toprakta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ferhat Doğan gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan müteahhit Fevzi Subaşı, kepçe sahibi Kenan Arıkan ile kepçe operatörü Şehmus İdem sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.
22 GÜNLÜK EVLİYDİ
Toprak altında kalan, AFAD ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çabasıyla cansız bedeni çıkarılan Ferhat Doğan'ın 22 gün önce evlendiği öğrenildi.