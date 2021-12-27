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Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

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Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılıyor. DHA

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