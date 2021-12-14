Gökçek, zırhlı aracını teslim etti, belediye kalanları da istedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, belediyeye ait olan zırhlı aracı teslim etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait bir cipin eski başkan Melih Gökçek’te olduğunu söylemiş, “Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil” çağrısında bulunmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek dün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda söz konusu aracı teslim edeceğini açıklamıştı. Aracın güvenliği dolayısıyla valilik tarafından kendisine tahsis edildiğini öne süren Gökçek, bugün aracı belediyeye teslim etti.

ARAÇ İNCELENECEK

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, aracın son durumu hakkında detaylı incelemelerin yapılıp, sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgili yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca gerçekleştirilen incelemenin de yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

“ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLEN YERLERİ DE BİR AN EVVEL İADE ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz.

Zira milletin malı olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup, Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir.

Kurumumuz da bu konuda tüm hukuki süreçleri uygulamakta ve tıpkı zırhlı cip konusunda olduğu gibi ısrarla takip etmektedir.”