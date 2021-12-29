Gökova’da yeni doğan Akdeniz foku görüntülendi

Akdeniz Koruma Derneği'nce Muğla'nın Gökova Körfezi'nde Akdeniz foklarının üreme alanlarına yerleştirilen fotokapanlar mağarada dünyaya gelen bir Akdeniz foku yavrusu görüntülendi. Dernek yaptığı açıklamada vatandaşları yavru foka isim bulmaya davet etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'daki Akdeniz Koruma Derneği tarafından geçtiğimiz yıl Gökova'daki Akdeniz foklarının barınma alanları olan mağaralara yerleştirilen fotokapanlar 1 Akdeniz fokunun doğduğunu belirledi. Akdeniz Koruma Derneği tarafından yapılan paylaşımlarda yavru Akdeniz foku ve diğer fokların fotoğrafları yayınlandı.

YAVRU FOK FOTOKAPAN İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Gökova Körfezi’nde Akdeniz fokunun dinlenme ve yavru büyütmek için kullandığı kıyı mağaraları, aynı zamanda fotokapan ve tam zamanlı kamera sistemleri ile izlemeye alındığı belirtilirken Akdeniz Koruma Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Güney Ege kıyılarında fotokapan kamera yardımıyla izlediğimiz bir kıyı mağarasında, bir Akdeniz fokunun dünyaya geldiğini tespit ettik. Bundan sonra her görüntülenişinde, bebek Akdeniz fokunun büyümesine de tanıklık edeceğiz. Dünyada 600-700 arasında, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz foku (Monachus monachus) yaşıyor. Nesli tehlike altında bu türün her yeni bireyi, deniz koruma alanları ve Akdeniz fokunun neslinin devamı için umutları artırıyor. Sizleri 2021 doğumlu bu Akdeniz fokunun ismini belirlemeye davet ediyoruz” denildi.

Geçtiğimiz nisan ayında da aynı mağarada iki yavru Akdeniz foku dünyaya gelmişti.